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Сотрудники главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Службы безопасности Украины задокументировали факт получения взятки одним из заместителей начальника управления департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что чиновник требовал 66 тыс. гривен за согласование разрешительной документации на объектах повышенной опасности. Чиновник с нарушением порядка принятия в эксплуатацию систем раннего выявления угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и оповещения людей в случае их возникновения приказал подчиненному подписать акты ввода в эксплуатацию этих систем. Они смонтированы на объектах критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса в одной из областей Украины, их «легализация» состоялась без фактического выезда и проверки их работоспособности.

Противоправные действия служащих ГосЧС создали предпосылки для отсутствия контроля и своевременного реагирования на возможное возникновение чрезвычайных ситуаций на указанных объектах. Это могло привести к катастрофическим последствиям, которые несут прямую угрозу жизни и здоровью людей.

Двум должностным лицам ГосЧС Украины, в том числе заместителю начальника управления, сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Также планируется объявление подозрения руководителю субъекта хозяйствования по ч. 3 ст. 369 УК. Сейчас в рамках уголовного производства проводится проверка информации о 68-ми аналогичных эпизодов действий чиновников. Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно со следственным управлением Главного управления СБ Украины в г. Киеве и Киевской области под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области.

 
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