Депутат Государственной думы РФ, член думского комитета по международным делам Алексей Журавлев заявил, что аномально теплая зима, установившаяся на большей части территории России, является следствием разработок Соединенными Штатами Америки климатического оружия.

В интервью радио «Говорит Москва» Журавлев назвал погодные изменения неслучайными.

«Я не исключаю (возможность применения климатического оружия, - ред.). Сегодня Америка, которая в передовых технологиях использует все, что только можно, может и такое быть. Но нельзя климатическое оружие применить против, например, России, можно применить против всего мира, но мы из-за этого пострадаем больше всего», - заявил политик.

«Я уверен, что это неслучайные климатические изменения. Первыми, мы знаем, они вот это во Вьетнаме испытывали климатическое оружие. Поэтому, конечно, эти разработки идут, хотя они запрещены, но они однозначно разрабатываются. Причем они это делают «типа мы исследования проводим», то есть не как оружие, а как исследование. Исследования — можно, а оружие — нельзя. Они делают специально эти исследования, но применяют в качестве оружия. Если вечная мерзлота сейчас поплывет, это будет катастрофа, это большая проблема. Это знают американцы, и они испытывают это оружие», - заявил российский депутат.

57-летний Алексей Журавлев был избран депутатом Госдумы в 2011 году. Тогда он являлся председателем партии «Родина», входил во фракцию «Единой России» и комитет по обороне. Пять лет спустя Журавлев вновь был избран депутатом – на этот раз как одномандатник.

В числе его законодательных инициатив – законопроекты о лишении родительских прав геев и лесбиянок, о лишении детей мигрантов, которые не могут доказать, что платят налоги, права на бесплатное среднее образование, и о введении пожизненного «налога на армию» для уклонившихся от военной службы. Также Журавлев предлагал ввести маркировку товаров компаний, сотрудничавших с фашистскими режимами Германии и Италии.

В 2015 году Журавлев был награжден орденом аннексированного Крыма «За верность долгу», годом позже – медалью «участника военной операции в Сирии».