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Начальник Генерального штаба Украины - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак 14 января встретился в штаб-квартире НАТО в Брюсселе с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли.

Об этом говорится в сообщении Объединенного комитета начальников штабов США, передает УНИАН.

Указывается, что стороны обсудили текущую ситуацию в сфере безопасности в Европе. «Украина является ключевым партнером НАТО и играет важную роль в поддержании мира и стабильности в Европе», - отмечается в сообщении.
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