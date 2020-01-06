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Канцлер ФРГ Ангела Меркель 11 января совершит визит в Москву, где проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом на брифинге в Берлине проинформировал официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт, сообщает Укринформ.

«Федеральный канцлер в субботу, 11 января, осуществит короткий рабочий визит в Москву... В Кремле она проведет переговоры с Путиным. В центре внимания будут стоять такие международные темы, как ситуация в Сирии, Ливии, Ираке, Иране, Украине», - сказал Зайберт.

В поездке примет участие и министр иностранных дел Хайко Маас.

Также планируется обсудить комплекс двусторонних вопросов.

Встреча согласована обеими сторонами. Зайберт добавил, что Россия как постоянный член СБ ООН принимает участие в решении международных конфликтов. Поэтому логично, что Меркель обсуждает с Путиным такие проблемы, как конфликт на Ближнем Востоке, а также «усилия по достижению новых шагов в решении украинского конфликта».

После переговоров предусмотрена пресс-конференция.
ForUm

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