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Избирком Испании лишил мандата главу правительства Каталонии Жоакима Торру.

Как сообщает DW, избирком озвучил свою позицию через две недели после решения суда в Барселоне, в соответствии с которым политику запрещено занимать государственные должности на протяжении полутора лет.

 

Суд также оштрафовал Торру на 30 тысяч евро за невыполнение требований избирательной комиссии. Сам политик ранее заявил, что отстранить его может лишь парламент Каталонии.

Избирком незадолго до апрельских парламентских выборов потребовал снять символику сторонников независимости Каталонии со здания, в которых располагается правительство автономного испанского сообщества.

Однако Торра дважды проигнорировал крайние сроки для снятия символики — желтых лент, ставших в Каталонии символом солидарности с сепаратистами, и баннера.
ForUm

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