также в разделеМир
Бывший глава Nissan-Renault сбежал из Японии в Ливан 18
Песков: Сейчас никто не возьмется назвать дату запуска «Северного потока 2» 25
Германия – Путину: СССР совместно с немцами грубо поделили Польшу 43
СМИ: КНДР не продлит мораторий на запуск ядерных ракет 16
Google создал Doodle в канун Нового года 27
Бывшего премьера Хорватии осудили за взятку в миллионы долларов 15
Моравецкий: Путин неоднократно лгал о Польше 47
У следствия три версии крушения самолета в Казахстане 22
Передумал: Байден будет свидетельствовать по делу об импичменте 26
В ФРГ отменили более 170 рейсов из-за забастовки бортпроводников 18
После атаки талибов в Афганистане погибли 17 полицейских 64
Против интеграции с Россией: в Минске продолжаются протесты 194
Аэропорт Алма-Аты опубликовал поминутную хронологию авиакатастрофы 60
Байден объяснил отказ давать показания по импичменту Трампа 54
2019 год стал рекордным по количеству массовых убийств в США 772
В Сомали произошел масштабный теракт, около 100 жертв 42
Следствие рассматривает три версии авиакатастрофы в Казахстане 59
Байден отказался давать показания в Сенате по импичменту Трампа 79

Иран отрицает, что за насильственными протестами у посольства США в Ираке во вторник стоит Тегеран.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

«Американские официальные лица имеют поразительное нахальство приписывать Ирану протесты иракского народа против (вашингтонского) жестокого убийства по меньшей мере 25 иракцев», – заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Десятки разгневанных сторонников иракской шиитской военизированной группы во вторник ворвались в здание посольства США в Багдаде после того, как выбили главные двери и подожгли приемную.

Атака на посольство произошла после смертоносных авиаударов США в воскресенье, в результате которых погибли 25 боевиков иракской шиитской военизированной группы «Катаиб Хезболла», поддерживаемой Ираном.

В МИД Ирана предостерегли США от непродуманной реакции и призвали Белый дом пересмотреть свою деструктивную политику в регионе.

Президент США Дональд Трамп ранее обвинил в нападении на посольство в Багдаде Иран, заявив, что Тегеран понесет ответственность.

«Они заплатят очень большую цену! Это не предупреждение, это угроза. С Наступающим Новым Годом!» - написал Трамп в Twitter после нападения.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги