29 декабря в селе Садов Волынской области группа агрессивно настроенных представителей Православной Церкви Украины пришли на территорию церковного дома, где проживает священник УПЦ с семьей и малолетним внуком и начали проводить замеры земельного участка и дома, угрожая выселением.

Фото: Волынская епархия УПЦ

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт Волынской епархии.

«Исполняющий обязанности сельского старосты Иван Шендюха, представители семьи Невидомских и группа агрессивно настроенных активистов ПЦУ пришли на территорию церковного здания и начали проводить замеры земельного участка и дома для приватизации и незаконного переоформления с целью принудительного выселения из дома священника вместе с семьей и малолетним внуком. Увидев, что их незаконные действия фиксируются на камеру, представители новосозданной церковной структуры начали выкрикивать нецензурные слова и угрозы», - сообщили на сайте епархии.

В Волынской епархии отметили, что угрозы и нападения на семью священника в селе Садов со стороны активистов ПЦУ продолжаются почти год, не давая возможности не только совершать богослужения, но и просто жить семье священника в церковном доме.

«Ночное выбивание окон, угрозы гранатами, избиение детей - это все стало обыденностью для православной общины села Садов, которая просит защиты и хочет просто молиться Господу», - написали на сайте епархии.

Верующие села Садов обратились в правоохранительные органы с надеждой, что они «обратят внимание на откровенные гонения и наконец предоставят защиту для людей, которые хотят свободно славить Бога, ведь это право гарантировано каждому гражданину Конституцией Украины».

Как сообщалось ранее, 2 февраля активисты ПЦУ в селе Садов срезали замки на храме УПЦ и захватили здание, объявив храм собственностью ПЦУ.