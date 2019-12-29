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Информационное агентство Associated Press сообщает, что в 2019 году в США произошло 41 массовое убийство, в которых погибло четыре и более человек.

Данный показатель стал рекордным с 2006 года, когда журналисты начали вести такую статистику. В то же время, основываясь на другие исследования, можно сказать, что показатели 2019 года превысили статистику 1970 годов.

В результате стрельбы в 2019 году погибло 211 человек. В большинстве случаев преступники использовали огнестрельное оружие. Чаще всего массовые убийства происходили в штате Калифорния, где действует строгое законодательство о ношении оружия.

Наиболее упоминаемыми стали случаи массовой стрельбы в Эль-Пасо и Одессе (Техас), Дейтоне (Огайо), Вирджинии-Бич (Вирджиния) и Джерси-Сити (Нью-Джерси).
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