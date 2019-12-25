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Пентагон размышляет над сокращением военного контингента США в Западной Африке - это должно стать первым шагом глобальной передислокации войск в противостоянии Вашингтона России и Китаю.

Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в публикации газеты The New York Times, которая ссылается на ознакомлены с процессами источники.

«Министр обороны Марк Эспер взвешивает предложения о значительном сокращении - или даже полном выводе - американских войск из Западной Африки в качестве первого этапа просмотра глобального развертывания войск... Эти мысли являются следствием стремления сократить количество миссий, которые ведут борьбу с удаленными террористическими группами, и вместо этого сосредоточиться на противостоянии так называемым великим державам, таким как Россия и Китай», - говорится в публикации.

Американцы думают оставить свою большую базу в Нигере, а также отозвать поддержку французских войск, которые борются с исламистами в Нигере, Мали и Буркина-Фасо.

Предварительное решение о выводе войск из Африки ожидается в январе. Очевидно, оно вызовет критику со стороны законодателей, союзников и военных чиновников.

Министр обороны также рассматривает значительное сокращение присутствия на Ближнем Востоке. Эспер хочет вывести половину из 5-тысячного контингента в Ираке и треть из 13-тысячного контингента в Афганистане.

CША стали участвовать в многочисленных антитеррористических операциях по всему миру после терактов 11 сентября 2001 года. Около 200 13-тысяч американских военнослужащих в настоящее время размещены за рубежом.

Одним из важных моментов предвыборной кампании Дональда Трампа 2016 года было «окончание бесконечных войн США». Однако похоже, что Пентагон не рассматривает возможность уменьшения количества, а размышляет над их передислокацией, пишет газета.
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