Сегодня, 25 декабря, отмечается Рождество Христово по григорианскому календарю. Этот день является одним из наиболее почитаемых в году в более чем 145-ти странах мира, в том числе, в Украине.

С 2017 года католическое Рождество официально стало государственным праздником и в Украине, поэтому этот день является выходным.

Празднование Рождества Христова 25 декабря было принято на Эфесском (Третьем Вселенском) церковном соборе в 431 году, поэтому традиции католического Рождества насчитывают много тысяч лет.

Торжества католической церкви продолжаются в течение восьми дней (с 25 декабря по 1 января), которые называются Октавой Рождества Христова. В течение этого периода церковь вспоминает некоторых святых, которые были свидетелями Иисуса, или, как их еще называют, «товарищами Христа» (например, святого апостола и евангелиста Иоанна и других), вифлеемских детей-мучеников, убитых по приказу царя Ирода (28 декабря). Отмечаются день Святого Семейства, утвержденный Папой Римским Бенедиктом XV в 1921 году (30 декабря), и торжество Пресвятой Богородицы (1 января).

Традиции католического Рождества

Традиции соблюдать очень строгий пост на Рожество придерживаются практически все католики. В канун Рождества готовят и едят только сочиво – зерна пшеницы или ячменя, отваренные в воде и приправленные медом. Пост прекращается с появлением на небе первой звезды;

Рождество у католиков – это спокойный семейный праздник, который встречают в узком кругу. Дома, еще задолго до наступления праздника, украшают яслями с фигурками младенца Иисуса и Девы Марии, а также соломой, которая у католиков является одним из главных символов Рождества;

перед тем, как приступить к трапезе, все члены семьи молятся и по старшинству преломляют облатку (пресный хлеб). Рождественский ужин состоит традиционно только из постных блюд: овощные салаты, яблоки, мед, орехи, изюм, разные овощи, сельдерей – все это символы здоровья, удачи и достатка. Обязательно на столе присутствует и рыба;

колядки в католических семьях поют и за рождественским столом, и на следующий день после наступления праздника. Ряженые (не только дети, но и взрослые) ходят по домам, распевая песни с пожеланием добра и счастья. Правда, католическая церковь относится к колядованию не очень хорошо, считая этот обряд отголоском язычества. Поэтому шумные забавы, карнавалы и народные гуляния в католических странах далеко не так популярны, как в странах православных.

Запреты дня

нельзя надевать старую и черную одежду - иначе в новом году постигнет несчастье и бедность;

нельзя экономить на празднике: многие верят, что чем пышнее справишь Рождество, тем больше денег будет в кошельке в следующем году;

есть запрет на работу, включая уборку и вынос мусора - считается, что с последним из дома «выносится» удача и благополучие;

нельзя ругаться, особенно с членами своей семьи - иначе весь следующий год пройдет в склоках;

нельзя шить, ведь можно «зашить» глаза или слух, то есть можно навлечь на себя слепоту или глухоту;

нельзя гадать: для гаданий есть специальное время – с 12-го дня Святок и до Крещения;

отказывать в милостыне бедным и нуждающимся, ведь Рождество – время благотворительности, все добро, свершенное в этот день, вернется сторицей - как, впрочем, и плохое;

охотиться и особенно в лесу: в старину верили, что такой охотник замерзнет насмерть или станет жертвой того, на кого охотится.

24 декабря президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым. «Миллионы людей во всем мире сегодня собираются семьями, чтобы вместе провести Сочельник и встретить первую звезду. Она сообщает о Рождестве Христовом. В этот светлый праздник забудем о распрях. Это вечер согласия и единения. Каждый из нас хочет, чтобы как можно быстрее в каждый украинский дом пришел мир. Вспомним сегодня, что мир начинается с нас, с нашего принятия друг друга, уважения, с нашего умения любить. Пусть свет первой Рождественской звезды принесет счастье и благополучие в каждую семью. С Рождеством Христовым», – говорится в сообщении на странице главы государства в Facebook.