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Истребитель Су-57 упал в тайге в Хабаровском крае РФ. Пострадавших нет, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Комсомольска-на-Амуре.

«Истребитель упал при испытаниях в тайге, далеко от Комсомольска-на-Амуре. Летчик успел катапультироваться. Пилота нашли, его вертолетом Ми-8 везут на комсомольский авиазавод», - сказал представитель администрации, добавив, что пилот не пострадал.

Собеседник уточнил, что речь идет о модели Т-50 (официальное наименование Су-57) Комсомольского-на-Амуре авиационного завода, который проводил заводские испытания. Как пояснили в пресс-службе Восточного военного округа РФ, на вооружении частей округа нет самолетов Су-57. Авиационных инцидентов в военном округе не зафиксировано.

Пресс-служба завода пока от комментариев воздерживается.

Истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология «стелс»), а также новейший комплекс бортового оборудования.

 
ForUm

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