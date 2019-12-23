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Летом этого года перед тем, как президент РФ Владимир Путин совершил погружение на дно Финского залива на подводном аппарате, специалисты нашли под водой целое минное поле. Об этом сообщил командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов в интервью газете «Красная звезда», передает Укринформ.

Он подчеркнул, что в подготовке экспедиции на остров Гогланд, в районе которого было совершено погружение, участвовали корабли и инженерное подразделение Балтийского флота. По словам адмирала, экипаж тральщика «Александр Обу­хов» при исследовании дна нашел немецкие якорные мины, их удалось уничтожить на месте с помощью роботизированной техники. Кроме того, на самом острове саперы нашли и обезвредили два десятка боеприпасов времен войны.

Как сообщалось, 27 июля Путин на подводном аппарате «C-explorer 3.11» спустился на дно Финского залива, чтобы рассмотреть затонувшую в 1942 году подводную лодку Щ-308. Он наблюдал за установкой мемориальной таблички с именами членов экипажа на уцелевшее кормовое орудие.
ForUm

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