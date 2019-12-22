также в разделеПолитика
В 23 регионах проходят выборы в ОТГ 19
СМИ: США заморозили военную помощь через час после разговора Зеленского и Трампа 41
Гончарук попросил украинцев сообщать о работающих игорных залах 21
Аналитик: Повесткой дня для межпарламентского формата Украина - Россия - Франция - Германия будет мирный план Медведчука 49
Украина создала межведомственную группу по развитию спиртовой отрасли 20
Зеленский ввел в действие решение СНБО по усилению кибербезопасности 20
Загороднюк: Военная помощь США позволит Украине закупить вооружение для обороны на море 12
Политический аналитик: У «слуг народа» нет такой межпарламентской площадки, как у Медведчука 46
Медведчук в Санкт-Петербурге встретился с лидерами стран СНГ 25
«Слуги народа» провели корпоратив на бывшем вертодроме Януковича 28
Ельченко: ФСБ имеет собственную сеть в ООН 19
КИУ: Лидеры «Слуги народа» манипулировали, оценивая 100 дней работы Рады 22
В Белом доме напомнили, что Трамп, а не Обама дал Украине $400 миллионов на оружие 34
Prensa Latina: Главный оппозиционер Украины Медведчук уверен в нежелании Зеленского выполнять Минские соглашения 73
Путин поддержал инициативу Медведчука о межпарламентском диалоге между Украиной, Россией, Германией и Францией 54
Зеленский о закрытии игорных заведений: Не хотите платить в бюджет, давайте по-другому 44
Рада закрыла последнее заседание в текущем году 29
Гончарук: На переговорах о транзите газа никто не сдает национальные интересы 20

15 января в Брюсселе состоится заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне постоянных представителей государств-членов.

Об этом в комментарии Европейской правде сообщил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

На заседании стороны рассмотрят реализацию Годовой национальной программы сотрудничества Украина-НАТО по 2019 и обсудят маршрут приоритетных реформ на 2020 год.

Заседание пройдет под сопредседательством вице-премьера Кулебы.

Оценку РНП Украина-НАТО 29 государств-членов одобрили на последнем заседании Североатлантического Совета НАТО в Брюсселе.

Напомним, Украина официально обратилась к НАТО с просьбой присоединиться к Программе расширенных возможностей (EOP).

В октябре также стало известно, что в отношениях Украины и НАТО будет запущена новая инициатива, должен соединить все существующие до сих пор форматы сотрудничества.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
1818 грн.
15
Теги