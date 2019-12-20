В Киевской области Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Обуховского городского совета на незаконном отчуждении земельного участка, находящегося в коммунальной собственности, сообщает пресс-служба СБУ.

По оценкам экспертов сделка нанесла государству более 4 миллионов гривен убытков. Оперативники и следователи спецслужбы установили, что противоправный механизм организовали городской голова вместе с руководителями земельного и юридического отделов, членами исполкома горсовета и депутатом еще одного горсовета области.

Под видом реализации в столичном регионе государственных социальных программ по обеспечению жильем участников боевых действий и внутренне перемещенных лиц злоумышленники вывели из собственности общины один гектар земли. Участок, оформленный на подставных лиц местного обслуживающего кооператива, злоумышленники передали киевскому застройщику под строительство элитного коммерческого жилья. Прибыль от продажи квартир в жилом комплексе должны была осесть в карманах чиновников.

Из-за действий злоумышленников более полутысячи граждан не получат социального жилья. Сейчас на незаконно отчужденный земельный участок наложен арест. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, пятерым организаторам схемы, включая мэрам, осуществлено сообщение о подозрении. Разоблачение противоправной деятельности происходило под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области.