В результате стрельбы в Москве на Лубянке погиб сотрудник ФСБ РФ. Об этом сообщает «Доджь» со ссылкой на центр общественных связей спецслужбы.

В ведомстве заявили, что нападавший был один. Спецслужбы квалифицируют произошедшее как теракт.

В ФСБ сообщает, что стрелявший не проник в здание спецслужбы. «Центр общественных ФСБ опровергает сообщения некоторых СМИ, что открывших стрельбу на Лубянке было трое, стрелявший был один», — сказали в спецслужбе.

Минздрав РФ сообщил, что двое сотрудников спецслужбы получили тяжелые ранения. Всего пострадали пять человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, президенту РФ Владимиру Путину сообщили об инциденте.

По данным российских СМИ, инцидент произошел в тот момент, когда президент России Владимир Путин выступал на концерте в Кремле в честь Дня работника органов безопасности России.