Неизвестный открыл стрельбу в районе Лубянки в центре Москвы, он нейтрализован, его личность устанавливается.
Об этом журналистам сообщили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.
«Неизвестный открыл стрельбу около дома №12 по улице Большая Лубянка. Есть пострадавшие. Личность преступника устанавливается. Преступник нейтрализован» - сообщили журналистам в ЦОС ФСБ РФ.
По информации российских СМИ, погиб не только нападающий, но и сотрудник ФСБ.
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