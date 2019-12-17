Сегодня за медицинской помощью в местную центральную городскую больницу обратился депутат Нововолынской горсовета. По его словам, по 13 часов на улице Кобзаря

В Нововолынске днем 16 декабря во время конфликта неизвестный избил депутата горсовета металлическим прутом. Об этом сообщает пресс-служба полиции Волынский области.

Пострадавший находится на обследовании в больнице.

Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления и привлечения его к ответственности.

Предварительно следователи квалифицируют это событие по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о хулиганстве, совершенном с применением предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.