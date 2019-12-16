Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что Украина заинтересована, чтобы на пост специального представителя США в делах Украины был назначен новый человек. Об этом он сообщил в интервью УНИАН.

В частности, глава МИД ответил, что ведутся переговоры относительно того, чтобы на должность спецпредставителя США в делах Украины был назначен новый человек после отставки Курта Волкера.



«Я говорил с посланником Государственного департамента о том, что нам интересно иметь такого человека, который имел бы возможность возглавить команду переговоров с американской стороны. Мы говорили о том, что есть разные варианты реализации этого. Может быть вариант Виктории Нуланд, когда она была официальным представителем Государственного департамента и одновременно помощником государственного секретаря, отвечая за регион (при администрации Барака Обамы. – Ред.)», - сказал Пристайко.

Он отметил, что такой человек должен осознавать ситуацию, которая происходит в регионе. «Это удобно в том контексте, что ты осознаешь, что происходит в этом регионе. У тебя есть люди, которые работают профессионально, то есть дипломаты, которые работают на этих направлениях. С другой стороны - то, что делал Курт Волкер. Он был освобожден от ежедневных обязанностей на всех направлениях, и мог концентрироваться только на направлении «нормандского процесса». Оба варианта обеспечения интересны по-своему, и нам они важны», - добавил глава МИД.

Он отметил, что украинская сторона «оставляет выбор за нашими американскими партнерами, каким именно образом может быть реализован этот важный для нас канал связи». «Непосредственный канал связи был на уровне помощника президента Российской Федерации Владислава Суркова и Курта Волкера. Мы, честно говоря, испытываем дефицит этой работы с американской стороны, и хотели бы, чтобы эта должность была занята в любой форме, как можно быстрее», - подчеркнул Пристайко.

Напомним, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку в конце сентября.