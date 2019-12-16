Бразилия намерена перенести свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом заявил сын бразильского президента Жаира Болсонару Эдуарду, сообщает Укринформ со ссылкой на The Jerusalem Post.

«Как и говорил мой отец, это обещание – в силе. Он перенесет посольство в Иерусалим. В этом нет ничего из ряда вон выходящего. Это логичный и нормальный шаг. Мы хотим переехать в Иерусалим, чтобы, в частности, подать пример все Латинской Америке», – отметил он.

Жаир Болсонару в ходе предвыборной кампании обещал перенести посольство в Иерусалим, однако позже, как считалось, отказался от этого намерения.

Напомним, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля. Он также распорядился, чтобы Госдепартамент начал процесс переноса посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

14 мая 2018 года в Иерусалиме официально открыли посольство США, которое по решению президента Соединенных Штатов было перенесено из Тель-Авива.