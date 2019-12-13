Комитет по вопросам судопроизводства Палаты представителей США (нижней палаты американского парламента) одобрил статьи импичмента президента Дональда Трампа. Теперь их вынесут на голосование всей нижней палаты, сообщает УНИАН.

За поддержку сформулированных обвинений высказались 23 члена профильного комитета, против — 17. Теперь за них должны проголосовать Палата представителей. Ожидается, что это произойдет на следующей неделе. После этого слушания по делу импичмента Трампа перейдут в Сенат (верхнюю палату парламента), который контролирует Республиканская партия. Там объявление импичмента президенту США должно поддержать большинство в две трети.

Напомним, речь идет о двух официальных обвинениях в совершении «особо тяжких преступлений и проступков» — это одно из трех (кроме государственной измены и подкупа) оснований для объявления импичмента президенту США, определенных Конституцией страны. Их глава Комитета по вопросам судопроизводства Джерольд Надлер объявил 10 декабря.

Первое обвинение касается злоупотребления властью ради политической выгоды. В частности, Трампа обвиняют в попытке вмешаться в выборы президента США 2020 года, заставляя власти Украины открыть политически мотивированное расследование против одного из возможных оппонентов Трампа — экс-вице-президента Джозефа Байдена от Демократической партии. Второе обвинение касается препятствования работе Конгресса, а именно расследованием им незаконных действий Трампа.

Ранее сообщалось, что это обвинение связано с недопуском сотрудников Белого дома к слушаниям по делу импичмента, предоставлением администрацией Трампа документов конгрессменам, а также запугиванием отдельных свидетелей, которые выступали перед Конгрессом. Накануне Комитет по вопросам судопроизводства обнародовал отчет, где разъяснил юридические аспекты процедуры импичмента.

«Президент Трамп злоупотреблял своей властью, предал нашу национальную безопасность и нарушил наш избирательный процесс для своей личной выгоды, — заявил тогда глава Комитета по вопросам судопроизводства демократ Джерольд Надлер. — Конституция определяет только одно средство исправления такого преступления — импичмент».