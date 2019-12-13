В Виннице сторонники Православной Церкви Украины продемонстрировали недоверие к украинскому народу, властям и правоохранительным органам, выйдя на акцию протеста у Главного управления Национальной полиции Винницы.

Фото:

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на vinnytsia.church.ua, в Винницкой епархии прокомментировали действия ПЦУ так.

«В течение почти целого года духовенство и верующие УПЦ пытались привлечь внимание общества к тому факту, что так называемые религиозные общины ПЦУ состоят не из верующих церковных людей, а, в основном, из активистов, которых, в свою очередь, объединяет не вера в Христа или желание жить по Евангелию, а сугубо политические убеждения вперемешку с желанием видеть принадлежность к ПЦУ храмов, в которые они не ходят и ходить не собираются, как вдруг не таинственные враги украинской автокефалии, а сами сторонники ПЦУ наглядно демонстрируют собственное религиозное невежество и устраивают политические акции, кощунственно называя их молитвенным стоянием», -отметили в епархиальной пресс-службе.

Как подчеркнули в епархии, причиной акции протеста активистов стало невмешательство полиции Винницы в столкновения между ПЦУ и верующими УПЦ.

В Винницкой епархии заявили, что своей акцией представители ПЦУ «в очередной раз не преминули продемонстрировать, что начальник Управления по делам национальностей и религий Игорь Салецкий настолько тесно связан с митрополитом Симеоном (Щостацким), что уголовные дела, открытые по фактам нарушений закона упомянутым чиновником, активисты ПЦУ воспринимают как собственное преследование».

Пресс-служба Винницкой епархии напомнила, что согласно данным Всеукраинского муниципального исследования, которое проводила Социологическая группа «Рейтинг» по заказу Международного республиканского института International Republican Institute, Винницкая полиция занимает третье место в Украине в рейтинге доверия населения.

«Жители Винницы и области одобряют работу полиции, чувствуют себя защищенными и относятся к правоохранителям с доверием. Как на фоне этой информации выглядит сомнительная инициатива ПЦУ? Как свидетельство того, что эта структура не ассоциирует себя с жителями Винницкой области или как намек на то, что ради собственной выгоды ПЦУ не остановится даже перед расшатыванием ситуации в одном из самых спокойных регионов Украины? Сторонники ПЦУ, действительно ли ваша церковь украинская?» - отметили в епархии.