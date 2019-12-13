Соединенные Штаты Америки дали предварительное согласие (агреман) на назначение Владимира Ельченко послом Украины в США. Об этом сообщает ZN.UA.
С 2015 года Ельченко является постоянным представителем Украины при ООН.
Ожидается, что его заменит нынешний заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, курирующий в центральном аппарате международные организации.
Указы президента Украины об их назначении следует ожидать уже в скором времени.
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