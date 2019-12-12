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Военный комитет НАТО проведет выездное заседание в Украине в марте 2020-го года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Национальной академии сухопутных войск Украины генерал-лейтенант Павел Ткачук.

«Получил информацию от Миссии Украины при НАТО о том, что в конце марта следующего, 2020 года на базе Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного и подчиненных воинских частей состоится выездное заседание Военного комитета НАТО», - заявил Ткачук.

В этой связи он отметил, что для академии «это особая честь и одновременно огромная ответственность». «Коллектив академии приступил к подготовке этого важнейшего мероприятия международного сотрудничества Украины и ее Вооруженных сил, чтобы достойно представить нашу страну», - отметил Ткачук.


 
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