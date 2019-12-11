также в разделеОбщество
Суд продлил арест подозреваемому в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко
В понедельник в Украине запустят бета-версию приложения «Дия» 13
На первом этапе обмена Киев хочет вернуть 77 заложников из ОРДЛО 16
В Украине изменились противопоказания к вакцинации 12
Под Киевом участник АТО снес и выбросил памятник своим побратимам 23
ГБР провело обыски у Микитася 15
Депутат: По «УкрБуду» вопросы уже к новой власти 13
Рада рассмотрит законопроект об особом статусе Донбасса в четверг 14
«Квартал 95» объяснил, кто продал «ТНТ» права на трансляцию «Слуги народа» 25
Гриценко будут заочно судить в РФ 22
По факту драки в Раде завели уголовное дело 47
Янтарное дело: Суд перенес подготовительное заседание на февраль из-за неявки обвиняемых 25
НАПК пожалуется в полицию на сотрудников, которые «копались» в декларациях 15
Директора сгоревшего одесского колледжа отправили под домашний арест 25
«Слуга народа» назвала драку в Раде провокацией 26
ФСБ сообщает о задержании украинца в Крыму 35
Латвия приняла на реабилитацию 11 бывших узников Кремля 17
Суд отменил залог для чиновника, подозреваемого по делу Садового 18

ФСБ РФ заявила о задержании якобы сторонника «Правого сектора», который, по их данным, готовил террористический в Мурманске, сообщает пресс-служба ведомства.

«ФСБ РФ пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления г. Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», – говорится в сообщении.

Отмечается, что 10 декабря в Мурманске при изъятии из тайника самодельного взрывного устройства большой мощности задержан гражданин России 1983 года рождения.

«Следственными органами в отношении него возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации - приготовление к террористическому акту», – сказано в сообщении.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги