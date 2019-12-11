ФСБ РФ заявила о задержании якобы сторонника «Правого сектора», который, по их данным, готовил террористический в Мурманске, сообщает пресс-служба ведомства.
«ФСБ РФ пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления г. Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», – говорится в сообщении.
Отмечается, что 10 декабря в Мурманске при изъятии из тайника самодельного взрывного устройства большой мощности задержан гражданин России 1983 года рождения.
«Следственными органами в отношении него возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации - приготовление к террористическому акту», – сказано в сообщении.
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