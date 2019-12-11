Россия подтвердила предложение о продлении договора о СНВ (Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, - ред.) и предложила принять соглашения о недопустимости развязывания ядерной войны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Россия подтвердила свое предложение уже сейчас принять решение о том, что этот договор (СНВ) будет продлен», - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне, передает Интерфакс.

Лавров также заявил в этом контексте, что российская сторона на встрече подтвердила предложение о том, чтобы принять на уровне президентов заявление о недопустимости развязывания ядерной войны.

«Тоже это предложение остается на столе», - сказал он.

Кроме того, российский министр сообщил о готовности поддержать решение Китая подключиться к переговорам по разоружению, отметив, что пока Пекин не соглашается на это.

«КНР ясно сказала, что они не будут участвовать в каких-либо переговорах, потому что и по количеству своих ядерных вооружений, и по структуре своего ядерного арсенала они далеко находятся и серьезно уступают и России, и США. Мы сегодня говорили об этом», - отметил Лавров.

При этом он подчеркнул, что в случае готовности Китая «мы будем тоже готовы рассматривать многосторонний процесс в сфере ядерного вооружения».

Договор СНВ-3 был подписан в 2010 году, вступил в силу в феврале 2011 года, срок его действия истекает 5 февраля 2021 года. Ранее Белый дом заявлял, что его продление в нынешнем формате маловероятно.

В то же время президент США Дональд Трамп выразил желание заключить соглашение по контролю над вооружениями с Россией и Китаем.