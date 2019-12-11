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США планируют весной 2020 года провести в Европе крупнейшие учения со времен окончания «холодной войны». Об этом в интервью агентству Reuters заявил американский генерал-майор Бэрри Сигуин, который руководит операциями союзников из военного штаба НАТО в Бельгии, передает DW. 

Центром учений, в рамках которых в Европу будут переброшены 20 тысяч американских солдат, станет Германия.

Американские солдаты будут через Атлантический океан доставлены в Бельгию и Нидерланды, оттуда через территорию Германии они будут передислоцированы в Польшу и вдоль восточных границ НАТО. При этом вооруженные силы США присоединятся к уже стационированным в Европе американским войскам и силам партнеров по НАТО. Общая численность участвующих в учениях соединений составит 37 тысяч человек.

По информации Reuters, целью учений станет предупреждение России от повторения аннексий подобных захвату Крыма в 2014 году.

В ноябре в Литве прошли двухнедельные военные учения НАТО с участием около 4000 военнослужащих из 11 стран - членов альянса. Помимо литовских войск, в учениях под названием «Железный волк II» (Iron Wolf II), участвовали, в частности, подразделения из Германии, США и Великобритании.

Целью учений, которые прошли на литовском полигоне Пабраде, являлось улучшение взаимодействия между силами стран - членов НАТО. Участники учений отработали планирование и выполнение наступательных и оборонительных операций.
ForUm

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