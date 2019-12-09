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Митрополит Украинской Православной Церкви Ионафан (Елецких) обратился к духовенству, монашествующим и мирянам Тульчинской епархии Украинской Православной Церкви с посланием, в котором призвал защищать каноническую Церковь.

Фото: «Православная Жизнь»

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт митрополита Ионафана.

«Настоящим посланием никому из вас не благословляется причащаться и молиться с раскольниками ПЦУ, а также и с теми, кто вступил или вступит с ними в молитвенно-евхаристическое общение», - сообщается в документе.

Митрополит Ионафан напомнил о канонах Церкви, которые обязывают принимать перешедших из расколов через покаяние и, в некоторых случаях, через Таинства Крещения и Миропомазания.

«Пришедших в нашу каноническую УПЦ из самосвятских расколов ПЦУ и УПЦ КП следует принимать в богослужебное общение через публичное покаяние, а крещёных в самосвятстве, ещё и через истинное крещение и миропомазание в благодатной УПЦ. Ибо, по слову святителя Иоанна Златоуста, нам надлежит ревностно защищать и хранить правильное Священство также, как и спасительное Святое Православие!», - отметил владыка.

Митрополит Ионафан подчеркнул, что в православии «нет места восточному папизму» и главой Церкви является Христос.

«По учению святого Апостола Павла, Глава единой Церкви - только Христос, её Создатель и единственный Первосвященник, Истинный Господь и Бог! (Еф.1:22)», - заключил архиерей.

 
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