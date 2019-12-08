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США и радикальное движение Талибан возобновили мирные переговоры.

Об этом сообщает Голос Америки.

Отмечается, что спецпредставитель Госдепартамента по установлению мира в Афганистане Залмай Халилзад вновь возглавил американскую делегацию.

Переговоры проходят в Дохе, столице Катара, где находится руководство военизированной группировки.

«США сегодня вновь начали переговоры в Дохе. Цель обсуждения — снижение насилия, которое приведет к внутриафганским переговорам и перемирию», — сказал источник в администрации Трампа.

В конце сегодняшней встречи представитель Талибана написал в Twitter, что стороны продолжат дискуссию в воскресенье.
ForUm

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