США и радикальное движение Талибан возобновили мирные переговоры.

Об этом сообщает Голос Америки.

Отмечается, что спецпредставитель Госдепартамента по установлению мира в Афганистане Залмай Халилзад вновь возглавил американскую делегацию.

Переговоры проходят в Дохе, столице Катара, где находится руководство военизированной группировки.

«США сегодня вновь начали переговоры в Дохе. Цель обсуждения — снижение насилия, которое приведет к внутриафганским переговорам и перемирию», — сказал источник в администрации Трампа.

В конце сегодняшней встречи представитель Талибана написал в Twitter, что стороны продолжат дискуссию в воскресенье.