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Верховный суд США приостановил исполнение смертных приговоров, вынесенных федеральными судами.

Суд отклонил ходатайство администрации Дональда Трампа, которая пыталась отменить временный запрет на исполнение смертных казней на федеральном уровне.

Таким образом, в ближайшее время не будут приведены в исполнение четыре смертных приговора. Одного из осужденных планировалось казнить утром 9 декабря, еще трех — до конца января.

2 декабря администрация президента США обратилась в Верховный суд с просьбой отменить вынесенное в тот же день решение апелляционного суда в Вашингтоне, который запретил исполнение смертных приговоров федеральных судов.

 

Судебная тяжба ведется не в отношении самой смертной казни, а метода ее исполнения. Суд в Вашингтоне счел недопустимым отклонение от действующей с 1994 года нормы о применении смертельной смеси из трех веществ, а правительство планировало применить смертельную дозу одного вещества — психотропного препарата пентобарбитал.
ForUm

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