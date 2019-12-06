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Если страны Европы не смогут защитить Украину от российской агрессии, то это станет для них проблемой. Об этом заявил экс-президент Европейского Совета Дональд Туск, сообщает ТСН со ссылкой на The Guardian.

По его словам, Будущим лидером континентального масштаба может стать президент Франции Эммануэль Макрон, но он имеет проблемы с некоторыми своими идеями и инициативами.

Туск считает Макрона другом и «надеждой на будущее Европы», но одновременно констатирует проблемы француза с «очень новыми идеями и мыслями», в частности относительно НАТО и сближения с Россией. Последнее, по словам поляка, его вообще «дезориентировало».

В этом контексте новый лидер Европейской народной партии вспомнил об Украине и европейских обязательствах в отношении нее.

Основной угрозой политик видит агрессию Кремля, аппетиты которого Украиной не исчерпываются. «Если мы не сможем защитить Украину от российской агрессии, то это будет проблемой не только для Украины, но и для Европы в целом. Я надеялся, что Эммануэль Макрон будет здесь очень последовательным», - заявил Туск.
ForUm

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