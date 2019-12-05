Министерство США ввело санкции в отношении нескольких россиян и 7 российских компаний, связанных с кибербезопасностью. Список опубликован на сайте ведомства, сообщает «Дождь».



В список организаций вошли «Бизнес-Столица», Evil Corp (Dridex Gang), «Оптима», «Трейд-Инвест», «ЦАО», «Вертикаль», «Юником». Ограничения также введены в отношении 17 человек, среди которых Максим Якубец и Игорь Турашев.

Они обвиняются в мошенничестве с компьютерным программным обеспечением. В сообщении ведомства говорится, что деятельность Evil Corp привела к ущербу более 100 миллионов долларов, от ее действий пострадали финансовые организации 40 стран. Ее владельца Максима Якубца арестовали заочно.

За информацию, которая приведет к его аресту, власти США назначили награду в пять миллионов долларов.

