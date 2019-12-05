также в разделеМир
В Альпах нашли базу российских шпионов 23
В НАТО назвали Россию угрозой 21
Путин впервые открыто обвинил Болгарию в торможении «Турецкого потока» 114
Кремль отрицает причастность России к убийству в Берлине 49
Двух российских дипломатов вышлют из ФРГ из-за громкого убийства в Берлине 24
На Филиппинах жертвами тайфуна стали 17 человек 18
Трамп: РФ хочет договориться о соглашении по ядерному оружию 36
СМИ: Германия подозревает российский след в убийстве в Берлине 277
Трамп считает заявление Макрона о «смерти мозга» НАТО очень опасным 46
Полиция арестовала сообщника террориста, устроившего резню в Лондоне 52
Во Франции разбился вертолет, погибли 3 человека 17
Трамп пропустит первое заседание суда по импичменту 37
Очередная авария с автобусом: в Тунисе погибли более 20 туристов 53
Протесты в Гонконге: полиция применила слезоточивый газ 24
Парламент Ирака принял отставку премьера 18
Стрельба в Новом Орлеане: есть пострадавшие 16
В Израиле демонстранты требуют отставки Нетаньяху 21
В России перевернулся пассажирский автобус: есть погибшие 29

Министерство США ввело санкции в отношении нескольких россиян и 7 российских компаний, связанных с кибербезопасностью. Список опубликован на сайте ведомства, сообщает «Дождь».

В список организаций вошли «Бизнес-Столица», Evil Corp (Dridex Gang), «Оптима», «Трейд-Инвест», «ЦАО», «Вертикаль», «Юником». Ограничения также введены в отношении 17 человек, среди которых Максим Якубец и Игорь Турашев.

Они обвиняются в мошенничестве с компьютерным программным обеспечением. В сообщении ведомства говорится, что деятельность Evil Corp привела к ущербу более 100 миллионов долларов, от ее действий пострадали финансовые организации 40 стран. Ее владельца Максима Якубца арестовали заочно.

За информацию, которая приведет к его аресту, власти США назначили награду в пять миллионов долларов.
 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
6746 грн.
7
Теги