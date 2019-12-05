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Действия Константинопольского Патриарха Варфоломея по признанию Православной Церкви Украины не должны ставиться под сомнение другими Поместными Церквями.

Фото из открытых источников

Об этом заявил глава ПЦУ Епифаний в своем интервью для ВВС Украина, комментируя влияние Варфоломея на решение Александрийской Церкви признать ПЦУ.

«Другие церкви должны просто признать этот акт, который совершил Вселенский патриарх (признание ПЦУ - ред.),  и не ставить его под сомнение, потому что если та или иная поместная православная Церковь ставит под сомнение решение Вселенского патриарха, то она ставит под удар и свою автокефалию», - отметил митрополит Епифаний.

По мнению Предстоятеля ПЦУ, сейчас патриарх Варфоломей через своих представителей пытается повлиять на другие Поместные Церкви принять позицию Фанара относительно официального признания ПЦУ.

«Вселенский патриарх сейчас общается с другими предстоятелями, его представители доносят четкую позицию и убеждают, что другие церкви должны поддержать решение Константинополя», - заявил Епифаний.

Как ранее сообщалось в СМИ, Патриарх Кирилл инициировал проведение архиерейского собора, на котором будет определена позиция по отношению к расколам и к тем, кто их поддерживает, а Патриарх Иерусалимский Феофил III предложил Предстоятелям Православных Церквей собраться в Аммане для обсуждения вопросов сохранения всеправославного единства.
ForUm

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