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5 декабря следователи главка полиции вместе с сотрудниками УСБУ в области под процессуальным руководством прокуратуры проводят ряд обысков в Коростенском районе.

Как сообщает пресс-служба полиции Житомирской области, следственные действия продолжаются на территории нескольких лесоперерабатывающих предприятий, а также по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности, в рамках уголовного производства по признакам злоупотребления властью или служебным положением.

В ходе досудебного расследования устанавливаются обстоятельства противоправной деятельности, связанной с нелегальными вырубками леса и последующим экспортом обработанной древесины.

Так, предварительно установлено, что должностные лица лесохозяйственных предприятий коммунальной и государственной форм собственности области, злоупотребляя служебным положением и действуя по предварительному сговору с рядом частных обществ, за 2019 организовывали незаконные порубки. Лес транспортировался на пилорамы, где обрабатывался и складировался для отправки за границу.

Такая «деятельность», по приблизительным подсчетам нанесла ущерб в сумме нескольких миллионов гривен, что является тяжкими последствиями для интересов государства.

Досудебное расследование проводится по ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

В ходе 12 обысков установлено, что часть лесопродукции, на которую судом уже наложен арест, подготовлена ​​к транспортировке. Поэтому во время следственных действий изъята документация и другие свидетельства противоправной деятельности.
ForUm

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