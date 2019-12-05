В Киеве сотрудники СБУ задокументировали противоправную деятельность работников частной детективной охранной компании, которая за денежное вознаграждение сбывала информацию с ограниченным доступом.

По данным пресс-центра ведомства, злоумышленники также проводили негласные меры, ограничивающие права и свободы человека. Распечатки телефонных соединений и данные закрытых баз злоумышленники реализовывали заказчикам за денежное вознаграждение.

В рамках уголовного производства в столице проведены обыски, в частности на улице Васильковской, 23 по адресам офисных помещений охранной компании, детективного агентства и месту жительства фигурантов производства.

Продолжается досудебное следствие по ст. ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни), ст. 361-2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации), ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас одному из соучредителей детективного агентства объявлено о подозрении в совершении вышеуказанных преступлений.