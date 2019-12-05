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Завершено досудебное расследование уголовного производства в отношении начальника отдела Службы безопасности Украины и его подчиненного, которые совместно с посредниками требовали от потерпевшего денежные средства в сумме 110 тыс. долларов.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что правоохранители вместе с двумя посредниками – гражданскими лицами, требовали от потерпевшего денежные средства в сумме 110 тыс. долларов. За деньги правоохранители обещали не лишать потерпевшего гражданства Украины, не применять принудительное выдворение его и его родных за пределы Украины. Кроме того, правоохранители обещали не открывать уголовные производства по надуманным фактам.

Гражданские лица, которых правоохранители привлекли в качестве посредников, оказывали психологическое давление на потерпевшего и его родственников, в частности подавали в полицию сообщения о преступлениях по надуманным фактам и звонили родственникам потерпевшего, заставляя последнего передать средства работникам СБУ.

В ходе расследования установлены факты незаконной слежки за потерпевшим, незаконного сбора информации, касающейся личной жизни граждан, а также незаконного хранения боеприпасов.

Сейчас подозреваемые и защитники знакомятся с материалами уголовного производства, после чего они будут направлены в суд.

В случае доказательства вины, правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
ForUm

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