Служба безопасности пресекла деятельность группы лиц, которые организовывали массовую регистрацию и дальнейшее продвижение фейковых аккаунтов в любых сервисах интернет.

Как сообщает пресс-центр СБУ, установлено, что злоумышленники активно предоставляли услуги российской стороне и лицам, причастным к деятельности так называемой «ДНР». Аккаунты затем использовались заказчиками для установления и поддержания легендированных контактов с украинскими гражданами, проведения незаконных финансовых операций, пересылку через операторов почтовой связи товаров, изъятых из законного оборота.

«Ботоферма» также использовалась организаторами для массового распространения деструктивных публикаций в соцсетях и мессенджерах, рассылки ложных сообщений о «минировании», а также других действий, направленных на дестабилизацию общественной обстановки в Украине.

В Киеве правоохранители изъяли специальное техническое оборудование для создания и обеспечения деятельности «ботоферм». Оно руководило массивом SIM-карт, виртуальными мобильными телефонами, рассылкой СМС-сообщений и тому подобное. В работе комплекса использовались также SIM-карты иностранных мобильных операторов связи, в большинстве стран можно приобрести только при наличии паспорта или кураторства ФСБ РФ.

В рамках уголовного производства проведены обыски по месту расположения специального технического оборудования, во время которых получено бесспорные доказательства причастности конкретных лиц к противоправной деятельности. Продолжается следствие. Операция проводилась в ходе выполнения задач по контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности.