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Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия хочет договориться о соглашении по контролю над вооружениями и ядерным оружием.

Об этом он сказал во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на полях очередного саммита Альянса в Лондоне, сообщает Украинформ со ссылкой на U. S. News.

«Я должен это сказать, Россия хочет заключить соглашение по контролю над вооружением ... Россия захотела заключить соглашение недавно, где-то две недели тому назад. Россия очень хочет заключить соглашение по контролю над вооружением и ядерному оружию», - сказал Трамп.

Он добавил, что США хотели бы привлечь к этому соглашению Китай.

Накануне саммита НАТО в Лондоне генеральный секретарь Альянса Столтенберг заявил в интервью программе Tagesschau на телеканале ARD, что НАТО должно вести переговоры с Российской Федерацией в сфере контроля над вооружениями.

«Мы за переговоры по контролю над вооружением с Россией», - сказал генсек.

Он подтвердил, что политикой Альянса по РФ остается двусторонний подход — сдерживание в сочетании с диалогом. Россия является и останется крупнейшим соседом НАТО, с которым надо разговаривать и управлять решением сложных вопросов, отметил Столтенберг.

По его словам, задача Альянса не провоцировать конфликт, а избегать его.
ForUm

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