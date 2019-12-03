Президент США Дональд Трамп назвал опасным заявление французского коллеги Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Лондоне накануне встречи лидеров стран Альянса, передает Европейская правда.

«Никто не требует от НАТО больше, чем Франция, только оглянитесь на последний длительный период времени. Это очень опасное заявление. Они нуждаются в защите больше, чем кто-либо», - сказал Трамп.

«Я думаю, что это очень обидно. Вы не можете делать подобные заявления о НАТО. Это очень пренебрежительно», - добавил он.

Как известно, в начале ноября Макрон заявил, что Европа больше не может полагаться на защиту США как союзника по НАТО.

Кроме того, по его словам, Европа должна начать думать о себе как о «геополитической силе», поскольку Североатлантический альянс сейчас переживает «смерть мозга».