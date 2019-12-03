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НАТО не определяет Россию как врага, но прилагает усилия, чтобы военное вторжение РФ, которое произошло в Украине, не повторилось против членов Альянса.

Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью Rzeczpospolita, сообщает Европейская правда.

Отвечая на вопрос журналистки, является ли Россия врагом НАТО, Столтенберг сказал: «Мы не определяем Россию таким образом. Мы просто отвечаем, когда есть необходимость».

По его словам, НАТО делает все, чтобы сценарий российского вторжения в Украине не повторился против одного из членов Альянса.

«Мы посылаем России очень сильный сигнал через присутствие сил НАТО в Польше и странах Балтии: когда произойдет атака на Польшу или страны Балтии, ответит весь Альянс. Таким образом, мы предотвращаем атаку, это цель НАТО», - пояснил генсек позицию Альянса.

Столтенберг добавил, что «у НАТО нет списка врагов, потому что мы не видим непосредственной угрозы ни одному из наших союзников». Однако, по его словам, в НАТО видят «все более неопределенную и непредсказуемую ситуацию с безопасностью».

«Конечно, мы видим новый вид терроризма – «Исламское государство», более сильное и жестокое, чем террористические организации в прошлом. Мы видим более напористую Россию, которая вкладывает значительные средства в современную военную технику, включая ядерное оружие, нарушая тем самым международные договоры. Мы видим киберугрозы. И меняется порядок мировых сил, где позиции Китая очень сильно растут. Мы должны быть готовы к неизвестному», - сказал Йенс Столтенберг.

По его словам, НАТО должен избежать ошибки создания списка врагов.

«Для нас важно понимать, что мы должны быть готовы к неожиданностям, но не должны фокусироваться на ожидании следующего кризиса. Каким бы он ни был, мы должны быть в состоянии ответить», - резюмировал генсек.

На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает Россию и Китай основной опасностью для НАТО, и призвал к новому диалогу с Москвой.

Столтенберг, комментируя заявление Макрона, заявил, что позиция президента Франции не мешает действиям Альянса по противодействию России.
ForUm

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