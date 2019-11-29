Митрополиты Элладской Православной Церкви Серафим Пирейский, Серафим Кифирский, Косма Этолийский и Андрей Коницкий просят созвать Вселенский Собор по «украинскому вопросу».
Фото: Orthodoxtimes
Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «Orthodoxtimes», они написали общее письмо Константинопольскому Патриарху Варфоломею и представителям 13 других Поместных Церквей.
Ранее о необходимости созыва Собора по «украинскому вопросу» заявляли глава Албанской Православной Церкви архиепископ Анастасий, патриарх Антиохии Иоанн X, Сербская Православная Церковь, Собор Польской Церкви и многие другие иерархи Православных Церквей.
21 ноября Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви патриарх Феофил III предложил собрать Всеправославное совещание в Иордании для обсуждения автокефалии ПЦУ.
Глава Элладской Православной Церкви архиепископ Иероним отклонил это предложение, заявив, что право созыва Всеправославного Собора имеет только Константинопольский патриарх.
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