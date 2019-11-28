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Киевский Патриархат потребовал у министра культуры опубликовать на сайте Министерства культуры, молодежи и спорта Украины официальные извинения перед Патриархом Филаретом и украинским народом за действия чиновников, которые не допустили главу Киевского Патриархата к участию в официальных мероприятиях к годовщине памяти Голодомора.

Фото: Facebook / Киевский Патриархат

Об этом сообщается на официальной странице УПЦ КП в Facebook.

«22 ноября 2019 года средствами массовой информации обнародован текст докладной записки, из содержания которой усматривается недопущение Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета к участию в молитвенной части празднования годовщины Голодомора», - сообщили в Киевском Патриархате.

В обращении к министру культуры, молодежи и спорта, представители Киевского Патриархата отметили, что текст докладной записки является примером религиозной дискриминации чиновников министерства против главы КП.

«Патриарх Филарет является не только Предстоятелем действующей Церкви, которая вышла из процедуры ликвидации 20 июня 2019 года и борется за свое существование в органах государственной власти, но и является очевидцем тех страшных исторических событий, в память о которых и проводились поминальные мероприятия», - отметили в официальном обращении.

В Киевском Патриархате попросили официальных извинений на сайте министерства, призвали к «недопустимости создания административных препятствий в совершении богослужений» и предупредили, что игнорирование требований вынудит их обратиться в международные правозащитные организации.

Как сообщалось ранее, в Киевском Патриархате назвали ПЦУ «Церковью, созданной на лжи», и не признали решение Апелляционного суда, который удовлетворил требования Православной Церкви Украины и Министерства культуры о ликвидации Киевского Патриархата.

 
ForUm

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