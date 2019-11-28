также в разделеРелигия
Раскол между КП и ПЦУ: Киевский Патриархат потребовал у министра культуры официальных извинений
В Греции болгарский митрополит возглавил службу, на которой помянули главу ПЦУ 7
Религиевед считает, что высказывания министра о смене названия УПЦ можно воспринимать как «давление на суд» 9
У православных сегодня начался Рождественский пост 20
Фанар канонизирует двух известных афонских старцев 8
Создан сайт о помощи родителям, которые воспитывают детей с нарушениями развития 12
В Киев 30 ноября прибудет чудотворная икона Богородицы 17
На Кипре наместник Святогорской лавры заявил об отсутствии политических разделений между Церквями 25
Установлены даты рождения и крещения преподобного Варсонофия Херсонского 15
В Киево-Печерской лавре управделами УПЦ встретился с польскими капелланами 38
В Киеве проведут фестиваль православной поэзии 16
Митрополит Онуфрий рассказал, какой грех не прощает Господь 29
Митрополит Антоний рассказал, чему важно научиться во время поста 16
Митрополит Онуфрий рассказал, почему православные празднуют Рождество 7 января 25
Александрийскому Патриарху напомнили его высказывания о поддержке УПЦ 22
Верующие Закарпатья подарили Митрополиту Онуфрию Нанковскую икону Богородицы 17
В РПЦ подчеркнули, что Предстоятель Албанской Церкви предупреждал об опасности действий Фанара 19
Студентов академии ПЦУ заставляют поддерживать Юраша 27

Александрийский Патриарх Феодор признал Православную Церковь Украины, но архиереи Александрийской Церкви требуют провести всеправославный Собор, чтобы обсудить «украинский вопрос».

Фото: Митрополит Серафим (Киккотис) / Ромфея

Об этом в своем Телеграм-канале написал глава Синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя заявление митрополита Александрийской Церкви, опубликованное в греческих СМИ.

«Важное заявление сделал иерарх Александрийского патриархата Серафим (Киккотис), Митрополит Зимбабвийский и Ангольский.

Как сообщает греческое СМИ, митрополит Серафим, поддержал предложение Предстоятеля Албанской Церкви архиепископа Анастасия о необходимости скорейшего созыва Собора Предстоятелей по вопросу признания ПЦУ», - отметил Владимир Легойда.

Он подчеркнул, что вопрос признания ПЦУ подорвал единство Александрийской Церкви.

«Поддержка инициативы всеправославного обсуждения возникшего кризиса из-за (признания ПЦУ – ред.) свидетельствует и об отсутствии единства по вопросу признания ПЦУ внутри Александрийской Церкви.

Несмотря на то, что Патриарх Феодор поддержал (ПЦУ – ред.), его епископы продолжают предлагать решать «украинский вопрос» на основе документа, который подготавливался к Критскому собору и был заблокирован Фанаром перед его созывом», - подытожил спикер РПЦ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2272 грн.
14
Теги