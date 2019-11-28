Александрийский Патриарх Феодор признал Православную Церковь Украины, но архиереи Александрийской Церкви требуют провести всеправославный Собор, чтобы обсудить «украинский вопрос».

Фото: Митрополит Серафим (Киккотис) / Ромфея

Об этом в своем Телеграм-канале написал глава Синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя заявление митрополита Александрийской Церкви, опубликованное в греческих СМИ.

«Важное заявление сделал иерарх Александрийского патриархата Серафим (Киккотис), Митрополит Зимбабвийский и Ангольский.

Как сообщает греческое СМИ, митрополит Серафим, поддержал предложение Предстоятеля Албанской Церкви архиепископа Анастасия о необходимости скорейшего созыва Собора Предстоятелей по вопросу признания ПЦУ», - отметил Владимир Легойда.

Он подчеркнул, что вопрос признания ПЦУ подорвал единство Александрийской Церкви.

«Поддержка инициативы всеправославного обсуждения возникшего кризиса из-за (признания ПЦУ – ред.) свидетельствует и об отсутствии единства по вопросу признания ПЦУ внутри Александрийской Церкви.

Несмотря на то, что Патриарх Феодор поддержал (ПЦУ – ред.), его епископы продолжают предлагать решать «украинский вопрос» на основе документа, который подготавливался к Критскому собору и был заблокирован Фанаром перед его созывом», - подытожил спикер РПЦ.