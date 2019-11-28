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Российское Министерство обороны предложило повысить на 10% зарплаты контрактников, которые несут военную службу в оккупированном Крыму, «в связи с ухудшением погодных условий и обострением экологической ситуации в местах дислокации воинских частей».

Об этом говорится в проектах постановления российского правительства, которое разрабатывало Минобороны РФ, сообщает Hromadske.

В частности, в документе предлагается доплачивать контрактникам как тем, кто несет службу в районах Крайнего Севера и местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями.

В российском Минобороны считают, что Крым нужно отнести к «пустынным и безводным местностям», поскольку с 2014 года на полуострове есть недостаток пресной воды. Это связывают с прекращением подачи воды из реки Днепр на аннексированный полуостров в апреле 2014 года.

Сейчас предлагаемый проект постановления находится на стадии обсуждения.

 
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