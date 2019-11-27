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Студентов Киевской православной богословской академии Православной Церкви Украины просят подписать письма в поддержку Андрея Юраша, который с помощью общественности пытается доказать, что является лучшим кандидатом на должность руководителя Государственной службы по вопросам этнополитики и свободы совести. 

Фото: Детектор Медиа

Об этом на своей странице в Facebook сообщил православный блогер, публицист Александр Вознесенский.

«Мне попали в руки скриншоты из внутреннего чата духовной академии (ПЦУ – ред.), где сотрудник пресс-службы (ПЦУ – ред.) и преподаватель академии Михаил Омелян указывает студентам, что они должны написать письма в поддержку Юраша. Более того, Омелян сообщает, что его действия санкционированы ректором академии», – написал Вознесенский.

«По благословению ректора отправляю вам информацию с просьбой поддержать. Заранее благодарим», – обратился Омелян к студентам, пояснив, что нужно не просто поставить лайк, но и написать письмо в поддержку Андрея Юраша.

Как сообщалось, 21 ноября в Киеве состоялся финальный этап конкурса на должность главы Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести, который не прошел ни один из допущенных к нему кандидатов.

24 ноября кандидат на должность Председателя Государственной службы по вопросам этнополитики и свободы совести Андрей Юраш опубликовал письмо в свою поддержку, адресованное руководству государства, в котором утверждается, что решение конкурсной комиссии было необъективным. Юраш убежден, что его назначение приведет к «развитию Украины как толерантной, многомерной и действительно демократической, свободной от бюрократического давления на всех уровнях» страны.
ForUm

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