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Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг подтвердил намерение участвовать в выборах президента США от Демократической партии.

«Я иду в президенты, чтобы победить Дональда Трампа и возродить Америку», — написал он в Twitter.

Ранее о том, что Майкл Блумберг, возможно, будет баллотироваться на пост президента США, заявил его советник Говард Вольфсон. По его словам, политик готов потратить на президентскую гонку любую сумму, которая помогла бы победить Трампа. В случае победы Блумберг будет работать за $1 в год, подчеркнул Вольфсон.

На данный момент команда Блумберга уже зарезервировала рекламу на более чем $30 млн. Агитационная кампания должна начаться в воскресенье, 24 ноября, в нескольких основных штатах.

Майкла Блумберга считают одним из 10 самых богатых людей в мире. Его состояние оценивается в $54 миллиарда. С 2002 по 2013 год был мэром Нью-Йорка.

Напомним, Палата представителей Конгресса США большинством голосов проголосовала за определение процедуры импичмента 45 президента страны Дональда Трампа.
ForUm

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