Вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня из-за военного конфликта с Россией.

Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Робер О’Брайен на форуме по международной безопасности в Галифаксе.

По его мнению, НАТО не может рассматривать вопрос вступления Украины в альянс, пока страна находится в состоянии войны с Россией. Он добавил, что альянс не хочет конфликта с РФ.

«Что касается Украины и НАТО, то не думаю, что это (вступление в альянс — ред.) сейчас на повестке. Не думаю, что это привлекательно привести Украину прямо сейчас…, которая находится в конфликте с Россией. Мы не хотим конфликта, войны с Россией. Идея НАТО заключается в том, предотвратить и сдерживать войну с Россией», — заявил О’Брайен.