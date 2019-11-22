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Президент Владимир Зеленский встретится с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме в конце этого или в начале 2020 года. Об этом в интервью theБабелю сообщил руководитель украинского филиала Университета Сингулярности и внештатный советник президента Игорь Новиков.

«Для любого политика любого государства это важный сигнал о поддержке со стороны США. Президенту Трампу сегодня не хватает времени на прагматичную, продуктивную политику. Скандал с импичментом отнимает много времени, поэтому визит пока висит в воздухе, но я уверен, что он состоится [...]. Мне кажется, есть два возможных варианта: конец этого года либо начало следующего, после окончания слушаний в Конгрессе», — сказал он.

Новиков добавил, что Украина «не может и не будет» каким-либо образом влиять или участвовать в расследовании об импичменте.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы пригласить своего украинского коллегу Владимира Зеленского посетить Вашингтон.
ForUm

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