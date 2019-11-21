Контрразведчики СБУ пресекли в Донецкой области противоправную деятельность жительницы Донецка, которая пыталась организовать незаконную легализацию в Украине граждан РФ и боевиков террористических группировок «ДНР».
Об этом сообщается на странице ООС в Facebook.
Оперативники и следователи спецслужбы установили, что женщина планировала оформлять документы за денежное вознаграждение через свои связи в правоохранительных и контролирующих органах.
Первым заказчиком «услуг» стал гражданин страны-агрессора, который долгое время находился на временно оккупированной территории Донецкой области и сотрудничал с представителями террористических группировок.
За решение вопроса злоумышленница предложила работнику одного из украинских правоохранительных органов материальное вознаграждение в размере 1 млн российских рублей. Первая часть суммы была перечислена через почтовый сервис.
19 ноября контрразведчики СБУ в Славянске задержали организатора и «клиента» при получении паспорта гражданина Украины и передачи злоумышленниками остальных средств.
Мероприятия осуществлялись в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 и ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины под процессуальным руководством военной прокуратуры Объединенных сил.
Продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.
Операция проводилась сотрудниками Департамента контрразведки СБ Украины совместно с Управлением Службы в Житомирской области и ГУ в Донецкой и Луганской областях.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время