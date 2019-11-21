Генеральная прокуратура Украины в результате успешного сотрудничества с Федеральным бюро расследований Соединенных Штатов Америки завершила процедуру экстрадиции гражданина Литовской Республики в США. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Указанное лицо разыскивалась длительное время американскими правоохранительными органами по подозрению в совершении десяти серьезных транснациональных киберпреступлений и задержано в результате спецоперации органами Национальной полиции в октябре этого года на территории Украины.

ГПУ приняла решение об экстрадиции лица в США в упрощенном порядке и сегодня его фактически передали компетентным органам этой страны.

«Данный пример сотрудничества является уникальным, поскольку это первая экстрадиция из Украины в Соединенные Штаты Америки в упрощенном порядке. Генеральная прокуратура продолжает совершенствовать механизмы сотрудничества с иностранными партнерами», - заявили в ведомстве.