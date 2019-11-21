Сенат США единогласно поддержал законопроект, в котором выражается поддержка защиты прав протестующих в Гонконге, а также содержится призыв к Китаю воздержаться от насильственного подавления протестов. Сенат проголосовал во вторник, а Палата представителей США поддержала подобный законопроект еще в прошлом месяце, пишет Голос Америки.

Законопроект предусматривает введение санкций против чиновников Китая и Гонконга, ответственных за нарушения прав человека на этой территории. Для вступления в силу законопроект должен подписать президент США.

Гонконг назвал законопроект «ненужным и необоснованным», а также выразил «чрезвычайное разочарование», тем, что этот законопроект негативно скажется на отношениях с США. Министерство иностранных дел Китая заявило, что предпримет меры, если законопроект будет утвержден, и призвал США прекратить вмешательство в дела в Гонконге.

Сенатор-республиканец Марко Рубио заявил, что этот документ направит сигнал поддержки жителям Гонконга, которые вышли на улицы в защиту своих прав перед лицом китайских правительственных репрессий.

«Принятие этого законопроекта - важный шаг в привлечении к ответственности должностных лиц Китая и Гонконга, ответственных за размывания автономии Гонконга и нарушения прав человека», - подчеркнул сенатор.

Почти шесть месяцев продолжаются протесты в Гонконге. На прошлой неделе произошла эскалация насилия, когда полиция окружила территорию местного политехнического университета, где скрывались сотни протестующих.